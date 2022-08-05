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Россия начала применять на фронте полученные в Иране беспилотники

5 августа 2022, 08:31

Переданные РФ иранские БПЛА представляют опасность, предупредил Алексей Арестович.

Иранский беспилотник Qasef
Иранский беспилотник Qasef / Flickr/Kubu Raya

На фронте заметили применение российскими оккупантами беспилотников, вероятно поставленных стране-агрессору Ираном.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, речь может идти о поставке РФ партии из 46 иранских беспилотников.

"46 штук поступило их. По некоторым данным, уже отметили их применение, скажем так", – отметил он.

Представитель Офиса президента уточнил, что переданные РФ иранские БПЛА устаревшие и "сделанные на коленке", однако все же они представляют опасность.

"Иранский беспилотник представляет собой машинку сильно предыдущего поколения, сделанную на коленке, но какую-то часть своей задачи она может решить, потому что в этой войне и детские квадрокоптеры решают задачи – с самодельными захватами и бросанием гранат", – добавил Арестович.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран собирается отправить России несколько сотен беспилотников, среди которых и боевые дроны. Причем поставки намерены провести в ускоренном порядке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Киев в том, что украинская власть якобы не выполняет стамбульские договоренности. Он заявил, что приказал своим войскам отойти от Киева якобы ради проведения переговоров.

Позднее иранский лидер, аятолла Сейед Али Хосейни Хаменеи назвал Украину "гадкой стороной" и поддержал полномасштабное вторжение, которое начал президент РФ Владимир Путин.

Другие новости:

БПЛА беспилотник Алексей Арестович новости Ирана
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