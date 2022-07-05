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В Таганроге российский беспилотник рухнул на частный дом: здание сгорело полностью

5 июля 2022, 09:18

Российские пропагандисты пишут, что "устанавливается", кому принадлежит дрон. Хотя на обломках, которые сфотографировали очевидцы, четко видно красную звезду.

В Таганроге беспилотник упал на частный жилой дом
Беспилотник упал на частный дом в Таганроге. Пожар сжег всё здание / Telegram

В городе Таганрог Ростовской области в России беспилотный летательный аппарат упал на жилой дом и загорелся. В результате пожара дом уничтожен полностью.

Инцидент произошел 4 июля вечером. О ЧП в приграничном регионе сообщают российские Telegram-каналы.

В результате пожара жертв нет – жительница дома якобы находилась на улице перед падением БПЛА.

"Дом загорелся в частном секторе в 15-м Новом переулке. Все службы там работают", — сообщило российское пропагандистское агенство РИА Новости.

Позднее губернатор области Василий Голубев подтвердил в Telegram, что на дом упал именно беспилотник. По данным губернатора, пострадавших не было. Тип аппарата, причины его падения и принадлежность устанавливаются. Вооружения или боеприпасов на БПЛА не было, добавил Голубев.

Российские ресурсы пишут, что "кому принадлежит дрон, пока устанавливается". Хотя на обломках, которые сфотографировали очевидцы, четко видно красную звезду. Она является одним из элементов знамени вооруженных сил страны-агрессора России.

Журналист Роман Бочкала идентифицировал дрон как российский БПЛА "Орион" стоимостью $10 млн.

беспилотник в Таганроге
На обломках БПЛА видно красную звезду / Фото Telegram

Как сообщал Главред, в конце июня в городе Новошахтинск (Ростовская область) горел нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника. По данным МЧС РФ, площадь пожара на НПЗ в Ростовской области составила 50 квадратных метров.

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