Беспилотник-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области: момент атаки попал на видео

Беспилотник-камикадзе взорвал НПЗ в Ростовской области / скриншот

В городе Новошахтинск (Ростовская область) горит нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотника.

По данным МЧС РФ, площадь пожара на НПЗ в Ростовской области составила 50 квадратных метров.

"Пожар на площади 50 "квадратов" произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области", - говорится в сообщении.

В Сети уже появилось видео, на котором видно, что по территории завода был нанесен удар с беспилотника.

На опубликованных кадрах очевидцы сначала смеются над беспилотником, но после того, как он ударил по НПЗ, начинают кричать и материться.

"Завод взрывают тут!", - орал голос за кадром.

Отметим, что это предприятие ранее было записано на Оксану Марченко и Наталию Лавренюк – жен пророссийских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака, но в 2021 году НПЗ был продан.

Ранее сообщалось, что 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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