Ракетные удары по Кременчугу: РФ ударили по НПЗ и другим объектам инфраструктуры

От шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.
Рано утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.
По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.
"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали на НПЗ и другие объекты инфраструктуры", - сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
По его словам, подробности о поврежденных объектах будут озвучены позже.
О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается.
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Автор: Анна Багренко