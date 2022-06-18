Ракетные удары по Кременчугу: РФ ударили по НПЗ и другим объектам инфраструктуры

Ракетный удар был нанесен по Кременчугскому НПЗ / Фото t.me/DMYTROLUNIN

Рано утром в субботу, 18 июня, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области.

По предварительным данным, от шести до восьми российских ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

"Снова под вражеским ударом Кременчуг. От 6 до 8 российских ракет попали на НПЗ и другие объекты инфраструктуры", - сообщил в Telegram глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, подробности о поврежденных объектах будут озвучены позже.

О пострадавших в результате ракетного удара не сообщается.

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