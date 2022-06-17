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Мощный взрыв в центре оккупированного Донецка: над городом поднимается столб черного дыма

17 июня 2022, 10:29

В Сети появилось видео прямого попадания. Местные паблики пишут, что "прилет" был в отель "Доминик". Он расположен в самом центре города, подконтрольного "ДНР".

Взрыв в Донецке 17 июня
Взрыв в Донецке прогремел утром 17 июня / Фото t.me/itsdonetsk/

Над оккупированным Донецком утром 17 июня поднимается огромный столб черного дыма. Его видно из всех районов города. В городе прогремел мощный взрыв.

Telegram-канал Типичный Донецк сообщает о прилетах 42 снарядов по Киевскому району. Дым становится все сильнее.

Отмечается, что недалеко от места инцидента остановился троллейбус, люди попрятались в подземном переходе.

Фото t.me/itsdonetsk
Фото t.me/itsdonetsk

Позже появилось видео удара. Говорят, что прилет был в отель "Доминик". Он расположен в самом центре города, подконтрольного "ДНР".

Как сообщал Главред, 10 июня в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

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