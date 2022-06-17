Мощный взрыв в центре оккупированного Донецка: над городом поднимается столб черного дыма

В Сети появилось видео прямого попадания. Местные паблики пишут, что "прилет" был в отель "Доминик". Он расположен в самом центре города, подконтрольного "ДНР".
Над оккупированным Донецком утром 17 июня поднимается огромный столб черного дыма. Его видно из всех районов города. В городе прогремел мощный взрыв.
Telegram-канал Типичный Донецк сообщает о прилетах 42 снарядов по Киевскому району. Дым становится все сильнее.
Отмечается, что недалеко от места инцидента остановился троллейбус, люди попрятались в подземном переходе.
Позже появилось видео удара. Говорят, что прилет был в отель "Доминик". Он расположен в самом центре города, подконтрольного "ДНР".
Как сообщал Главред, 10 июня в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв возле офиса главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.
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Автор: Анна Багренко