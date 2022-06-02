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Рано утром в Николаеве прогремел ряд мощных взрывов - первые подробности

2 июня 2022, 06:22

В Николаевской области объявляли воздушную тревогу дважды за час. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах. По данным СМИ, в городе сработало ПВО.

ракета
В Николаеве прогремел ряд мощных взрывов / Фото УНИАН

Рано утром в четверг, 2 июня, в Николаеве прогремел ряд сильных взрывов. Как пишут Telegram-каналы со ссылкой на местных жителей, взрывы были слышны в разных районах города.

Отметим, в Николаевской области объявляли воздушную тревогу дважды за час - в 4:21 и 5:18 утра. Впоследствии стали появляться сообщения о взрывах.

По данным СМИ, в городе сработало ПВО. Было опубликовано фото неба над городом.

Также прозвучал взрыв в Одессе.

"Кроме ракет Николаев могут обстреливать кассетными снарядами, так что оставайтесь в укрытии и помните про правило двух стен", - пишут Новости Николаева.

Официальной информации пока что нет.

Напомним, 1 июня российские военные обстреляли Николаев из артиллерийских систем. Пострадали жилые кварталы в двух районах города. Повреждены 2 многоэтажки, 4 частных дома и хозяйственные здания. Один человек погиб на месте, еще одного — госпитализировали, но врачам не удалось спасти его жизнь.

Утром в субботу, 28 мая, в Николаеве прогремели взрывы. Небо над городом было затянуто черным дымом. После взрывов в одном из районов вспыхнул мощный пожар.

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