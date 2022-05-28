Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробности

В Николаеве сегодня прогремели взрывы / Фото t.me/nikvesti

Утром в субботу, 28 мая, в Николаеве прогремели взрывы. Как сообщают местные жители, небо над городом затянуто черным дымом. Вероятно возник пожар.

Как пишут Новости Николаева, сильные взрывы прозвучали в нескольких районах города. После взрывов в одном из районов вспыхнул мощный пожар.

Столб дыма в Николаеве видно практически из всех районов города.

Официально информация пока что не подтверждена.

Столб дыма в Николаеве видно практически из всех районов города / Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

Фото t.me/novosti_nikolaeva

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