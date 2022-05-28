Мощные взрывы и пожар в Николаеве, небо затянуто черным дымом - первые подробности

Местные жители сообщают в соцсетях, что утром в субботу, 28 мая, в Николаеве прогремели взрывы. Официально информация пока что не подтверждена.
Утром в субботу, 28 мая, в Николаеве прогремели взрывы. Как сообщают местные жители, небо над городом затянуто черным дымом. Вероятно возник пожар.
Как пишут Новости Николаева, сильные взрывы прозвучали в нескольких районах города. После взрывов в одном из районов вспыхнул мощный пожар.
Столб дыма в Николаеве видно практически из всех районов города.
Официально информация пока что не подтверждена.
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Автор: Анна Багренко