Мощные взрывы в Днепре: РФ атаковала город ракетами - первые подробности

Около трех часов ночи на Днепропетровщине была объявлена воздушная тревога. В 4:17 появились сообщения о взрывах. Есть "прилеты". Под завалами ищут людей.
Рано утром 27 мая в Днепре прозвучали мощные взрывы. Жители города слышали звуки, похожие на звуки пролетающей ракеты и говорят, что взрывов было как минимум три.
Telegram-канал Х**вый Днепр сообщает, что около трех часов ночи в городе была объявлена воздушная тревога. В 4:17 появились первые сообщения о взрывах. Местные жители говорят о трех взрывах и публикуют в Сети видео, на которых слышно звуки пролетающих ракет.
Ситуацию прокомментировал руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в области было несколько "прилетов", есть серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.
"Беспокойная ночь и беспокойное утро. Есть несколько "прилетов". Серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей", - написал Резниченко в Facebook.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил о трех "прилетах" в Днепровском районе. Сейчас информация о жертвах и масштабах разрушений выясняется.
По его словам, в других районах области ночь прошла спокойно.
Как сообщал Главред, утром 25 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области, ранены четверо гражданских.
Также утром 25 мая в городе Запорожье прогремели четыре мощных взрыва. В областном центре были зафиксированы ракетные удары.
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