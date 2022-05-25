РФ ударила ракетами по Донецкой области: что известно о раненых и разрушениях

РФ ударила ракетами по Краматорску и Покровску / Скриншот

Оккупанты совершили ракетный удар по Покровску Донецкой области, ранены четверо гражданских.

Как сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, ракетный удар был совершен утром, 25 мая.

"Утром Покровск подвергся двум ракетным ударам. Сейчас известно о четырех раненых гражданских – они доставлены в больницу. Повреждены три инфраструктурных объекта", - отметил он.

Кроме того, по словам Кириленко, в Краматорске поздно ночью снаряд попал в недостроенную многоэтажку, разрушив в ней два подъезда.

Ударной волной были повреждены окна в близлежащих домах, однако никто не пострадал.

"Россияне продолжают бить по городам, удаленным от линии фронта. Они стремятся убить как можно больше гражданских и посеять панику. Поэтому сейчас единственный правильный выбор - эвакуация! Эвакуация спасает жизни", - подчеркнул Кириленко.

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Ранее сообщалось, что в Малине на Житомирщине в воскресенье система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила четыре крылатые вражеские ракеты, выпущенные с юго-восточного направления.

Напомним, в воскресенье, 22 мая, в Малине Житомирской области прогремели взрывы. Местные власти подтвердили информацию.

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