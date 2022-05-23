"Четыре прилета": оккупанты ударили ракетами по Днепропетровщине

В результате удара в дюжине домов повредило крыши и выбило окна, говорит губернатор области Валентин Резниченко. Информации о пострадавших пока нет.
Российские оккупанты поздним вечером понедельника, 23 мая, нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в своем Telegram-канале.
"Беспокойный день из бесконечных тревог. У нас сразу четыре вечерних "прилета", ‒ сообщил он.
Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Известно о серьезных разрушениях железнодорожного пути и контактной сети, пишет Резниченко.
В результате удара в дюжине домов повредило крыши и выбило окна. Информации о пострадавших пока нет.
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Напомним, ранее руководитель украинского государства Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар рашистов по городу Лозовая Харьковской области. Президент задается вопросом, что в голове у россиян, когда они запускают ракеты по объектам культуры.
"Харьковская область. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному Дому культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - говорится в заявлении президента в пятницу, 20 мая.
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