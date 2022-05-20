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"Абсолютное зло": Зеленский резко высказался об обстреле Лозовой

20 мая 2022, 19:29

Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Лозовой / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар рашистов по городу Лозовая Харьковской области. Президент задается вопросом, что в голове у россиян, когда они запускают ракеты по объектам культуры.

"Харьковская область. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному Дому культуры. Семеро пострадавших, среди которых 11-летний ребенок. Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не жалеют для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, которые выбирают вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость", - говорится в заявлении президента в пятницу, 20 мая.

Напомним, российские оккупанты днем 20 мая нанесли ракетный удар по центру Лозовой Харьковской области. В результате обстрела ранения получили 7 человек, в том числе ребенок.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области авиации. На этот раз они уничтожили туалет на пляже. Украинские военные пошутили, что враг пытался "замочить в сортире очаг нацизма", однако лишь испортил воздух.

Также ранее сообщалось, что в Старом Салтове Харьковской области местные терробороновцы уничтожили новейший российский танк Т-90М, который ранее расстрелял колонну с гражданскими.

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