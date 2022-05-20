На Харьковщине россияне укрепили свои позиции аммиачной селитрой – фото

На Харьковщине россияне укрепили свои позиции аммиачной селитрой/ СтратКом ВСУ, Reuters

В Харьковской области российские военные укрепили свои позиции мешками с аммиачной селитрой.

Такой "изобретательности" оккупантов удивились украинские военные, побывавшие на их позициях. Об этом сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

До такого "инженерного ноу-хау" додумались захватчики, которые стояли вблизи села Русская Лозовая.

Защитники Украины заметили "необычную деталь" на позициях оккупантов, когда побывали там после того, как выбили российские войска подальше.

"Позиции под Русской Лозовой "петушиная армия" укрепила – внимание – мешками с аммиачной селитрой", – отмечается в сообщении.

Мешки с аммиачной селитрой на позициях оккупантов на Харьковщине/ СтратКом ВСУ

Мешки с аммиачной селитрой на позициях оккупантов на Харьковщине/ СтратКом ВСУ

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области авиации. На этот раз они уничтожили туалет на пляже. Украинские военные пошутили, что враг пытался "замочить в сортире очаг нацизма", однако лишь испортил воздух.

Также ранее сообщалось, что в Старом Салтове Харьковской области местные терробороновцы уничтожили новейший российский танк Т-90М, который ранее расстрелял колонну с гражданскими.

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