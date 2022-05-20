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ТРО уничтожила на Харьковщине российский танк Т-90М, который расстрелял колонну с гражданскими

20 мая 2022, 10:18

Из-за обстрела из танка погибли более 20 гражданских. Карма настигла россиян, и их вместе с техникой уничтожили с помощью шведского гранатомета "Карл Густав".

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Тероборона уничтожила на Харьковщине российский танк Т-90М/ Скрин из видео, modernweapon.ru

В Старом Салтове Харьковской области местные теробороновцы уничтожили новейший российский танк Т-90М – от попадания в него из гранатомета вражеская техника буквально превратилась в металлолом.

Танк был уничтожен еще раньше – сам населенный пункт украинские защитники освободили около двух недель назад. Сейчас украинские военные детально отсняли уничтоженную технику и рассказали, как удалось ликвидировать ее вместе с оккупантами, которые там находились. Соответствующее видео обнародовала в Facebook Территориальная оборона ВСУ.

Автор видео рассказал, что руководили этим танком участники танкового биатлона – соревнований, во время которых танковые экипажи меряются мастерством управления техникой и меткостью стрельбы из нее. Однако такие умения не помогли оккупантам выжить, говорит автор видео.

Также отмечается, что именно этот экипаж ранее расстрелял из танка колонну с мирными жителями. Под вражеский обстрел попали 5-6 автомобилей с гражданскими и более 20 человек погибли.

Защитники Украины подбили российский танк из шведского гранатомета "Карл Густав", который Украине передала Канада.

Танк Т-90

Т-90 "Владимир" – это современный российский основной боевой танк. Его приняли на вооружение в РФ в 1992 году.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на 2010 год цена одного такого российского танка составляла 70 миллионов рублей, однако в последующие годы называлась цифра в 118 миллионов рублей.

Тероборона в Харьковской области уничтожила российский танк Т-90/ Скрин из видео

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что мысли о том, что Украина может завершить войну в мае – легкомысленны, ведь Россия не такая слабая, как нам бы хотелось.

Напомним, ранее WSJ назвала пять сценариев следующего этапа войны в Украине. Москве не удалось достичь своей первоначальной цели – захватить Киев и свергнуть правительство Украины. Успех "плана Б" Путина также выглядит сомнительным.

Смотрите онлайн новости Харькова:

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