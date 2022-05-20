Пилотов уже ищут: ВСУ "приземлили" российский Су-34 в реку Оскол на Харьковщине

ВСУ "приземлили" российский Су-34 в реку Оскол / скриншот

Украинские военные сбили российский Су-34. Самолет упал в реку Оскол неподалеку от Подлимана временно оккупированной Боровской общины Харьковской области.

В поселковом совете отметили, что пилотам самолета удалось катапультироваться. Боевые действия на территории общины пока не ведутся, но захватчики все равно несут потери. Вчера наши защитники сбили в небе вражеский Су-34.

"Вчера над соседним Купьянским районом был сбит вражеский самолет Су-34, упавший в Оскол неподалеку от Подлимана. Пилотам вражеского истребителя, к сожалению, удалось катапультироваться", - говорится в сообщении.

Читайте также"Салют был хороший": появились детали уничтожения Су-34 РФ под БородянкойРанее сообщали, военный моряк из Измаила ликвидировал вражеский истребитель Су-34 с помощью старого советского ПЗРК Игла.

Также мы сообщали, что украинские защитники показали, как работает зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 изнутри. Именно при помощи этого ЗРК 25 апреля был сбит в Балаклейском районе Харьковской области истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов.

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