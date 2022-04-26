Как работает украинский Бук изнутри: ВСУ показали, как сбили российскую "птичку" Су-34

В ВСУ показали боевую работу наших защитников внутри Бук-М1 / Фото mil.in.ua, скриншот

Украинские защитники показали, как работает зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 изнутри. Именно при помощи этого ЗРК 25 апреля был сбит в Балаклейском районе Харьковской области истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов.

Видео опубликовал в Facebook спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

На кадрах видно, что, получив команду на уничтожение вражеской воздушной цели, военный после слов "вижу" и "пуск" нажал кнопку выпуска ракеты.

Через несколько секунд она вылетает из ЗРК, а еще спустя некоторое время видно уже падение истребителя ВС РФ. После на окраине населенного пункта виден мощный взрыв и столб черного дыма. Судя по видео, двое российских летчиков сбитого истребителя катапультировались.

Юрий Игнат отметил, что на Восточном и Южном направлениях оккупанты накануне совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета: Су-34, Су-35 и Су-30.

Защитники Украины также ликвидировали три вражеских крылатых ракеты и четыре беспилотника, вероятно, Орлан-10.

ЗРК Бук-М1 предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет / Фото mil.in.ua

Справка. ЗРК Бук-М1 - это многофункциональный высокомобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Последняя модернизация ЗРК Бук-М1-2. Предназначен для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, вертолетов и других воздушных объектов (зависит от модернизации), передает mil.in.ua.

Зенитный ракетный комплекс может применяться для противовоздушной обороны войск, военных объектов, важных административно-промышленных и других территорий (центров) при массированном применении средств воздушного нападения, а также может являться модулем тактической ПРО.

Как сообщал Главред, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

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