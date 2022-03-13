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"Яркое пламя из-за горизонта": два вражеских самолета пошли вслед за кораблем РФ

13 марта 2022, 19:58

В Черниговской области сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе.

Самолет, ВСУ
/ na.mil.gov.ua

При авиационном налете на Чернигов только что был сбит самолет оккупантов типа Су.

Как говорится в сообщении Оперативного командования Север, самолет упал в труднодоступной местности.

"Подтверждение в виде фото чуть позже, ведь сбитый вражеский бомбардировщик упал в лесополосе, куда сейчас добраться небезопасно. Но яркое пламя из-за горизонта говорит о том, что еще один российский самолет пошел вслед за кораблем", - говорится в сообщении.

В свою очередь глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что над Рубежным Вооруженные силы Украины сбили еще один вражеский самолет.

Также он отметил, что жители Луганской области до сих пор сидят в укрытиях, так как враг наносит удары не только по инфраструктуре, но и по жилым домам.

Кроме того, Гайдай заявил, что температура воздуха в области ощутимо снизилась, люди замерзают. Они нуждаются в пище, лекарствах и теплых вещах.

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ВСУ уничтожают самолеты врага

Напомним, ранее сообщалось о том, что Воздушные силы украинской армии в пятницу, 11 марта, совершили около 10 налетов на колонны вражеской техники, поразив российский истребитель-бомбардировщик и еще 5 целей.

Истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 несмотря на значительное численное преимущество противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь.

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