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ВСУ нанесли сокрушительный удар российским войскам и уничтожили вражеский истребитель

12 марта 2022, 03:44

По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

самолети, война, россия
ВСУ нанесли удар оккупанту / Reuters

Воздушные силы украинской армии в пятницу, 11 марта, совершили около 10 налетов на колонны вражеской техники, поразив российский истребитель-бомбардировщик и еще 5 целей.

"11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны вражеской техники, нанесшие мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе рашистов", - говорится на Facebook-странице Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Этот день запомнится дерзкой провокацией российских фашистов, обстрелявших самолетами с территории Украины мирные белорусские села, с целью обвинить в этом Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Цель – очевидна!" - добавили военные.

Отмечается, что истребительная авиация Воздушных Сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 несмотря на значительное численное преимущество противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь.

По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

Зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост" и четыре вертолета оккупантов. Информация по этому поводу еще уточняется.

Также есть данные от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Черниговской области.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал информацию о возможном вторжении Беларуси на территорию Украины. По его словам, опасность есть, однако украинские военные готовы к этому.

Как известно, Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявил, что Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.

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