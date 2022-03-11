Беларусь готовится совершить вторжение в Украину вечером 11 марта

По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00.
Беларусь готовится совершить нападение на Украину до 21:00 11 марта.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
"По предварительным данным, белорусские войска могут быть привлечены к вторжению уже 11 марта в 21.00", - говорится в сообщении.
Как стало известно украинской разведке, в Москве самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и российский президент Владимир Путин каждый совершили телефонный звонок.
Украинские власти предполагают, что Путин отдал приказ военным совершить провокацию по авианалету российскими самолетами на пограничной территории Беларуси и Украине.
В свою очередь а Лукашенко – начать подготовку наступления вооруженных сил Беларуси до 21:00 11 марта.
Обстрел населенного пункта в Беларуси
В пятницу, 11 марта, российская авиация нанесла удар по территории Беларуси. Самолеты России обстреляли населенный пункт Копани.
"Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)".
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