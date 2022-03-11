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Война России против Украины: с белорусских аэродромов за день вылетали до 20 самолетов – CNN

11 марта 2022, 10:20

Система радиообнаружения AWACS ежедневно фиксирует взлеты МиГ-29 с белорусских аэродромов. Впоследствии российская авиация бомбит украинские города.

самолети, война, россия
Российскую авиацию фиксировали радары НАТО / Фото Reuters

Российские военные используют территорию Беларуси в качестве плацдарма для вылетов авиации, которая бомбит украинские города. За один день взлетали до 20 самолетов.

Российскую авиацию фиксировали радары НАТО, пишет CNN.

Так, система радиообнаружения AWACS ежедневно фиксирует взлеты МиГ-29 с белорусских аэродромов. В один из дней были зафиксированы взлеты до 20 самолетов.

Также регулярно над территорией Беларуси летают российские самолеты-разведчики, способные фиксировать активность в воздухе в радиусе до 500 км.

Как сообщал Главред, 5 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала участия в войне в Украине и не планирует.

"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации (так в россии называют войну против Украины, - ред.) никакого участия не принимала и принимать не намерена", – заявил политик.

Тем временем Евросоюз рассматривает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко как соагрессора войны России против Украины.

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