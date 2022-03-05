Белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины - Лукашенко

Лукашенко продолжает утверждать о якобы втягивании Беларуси в войну против Украины / УНИАН

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская армия не принимала участия в русской войне в Украине, которую он, за президентом РФ Владимиром Путиным, называет "спецоперацией", и не планирует.

Об этом сообщил Telegram-канал пресс-службы Лукашенко "Пул первого".

"Мы прикрываем своими силами государственную границу от Бреста до Мозыря. Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена", – заявил политик.

Он также заявил, что "гибридная война, которая развернута против Беларуси" Западом, особенно санкционная, затянется надолго. И добавил, что таким образом Евросоюз якобы заставляет Беларусь присоединиться к войне в Украине.

"Они вцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они вцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймете, они нас толкают в войну в Украине". Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, – это был бы для них подарок", – сказал Лукашенко.

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