Лукашенко заявил, что Беларусь пытаются "затолкать" на войну в Украине/ Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну якобы пытаются "затолкать" на войну в Украине.

Он отметил, что такой тактикой якобы пытаются "разобраться" с Россией и с Беларусью вместе. Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград.

"Нас просто хотят затолкать на войну в Украине специально, чтобы мы обнажили остальные наши границы. А потом с вами разберутся быстро, мы даже не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика", – сказал Лукашенко.

Также он добавил, что якобы оппоненты много врут. Однако он не уточнил, о каких именно противниках идет речь.

"Еще раз повторяю: мы знаем, чего они хотят. Мы готовы к этому. Мы будем бороться и умирать за вас на нашей земле, в этом вы можете не сомневаться", – добавил он.

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Ранее Лукашенко заявил о том, что его страна пока не участвует в войне России против Украины. Он отметил, что Беларусь якобы прикрывает свои границы в направлении агрессии РФ вертолетами и несколькими самолетами. Но при этом он намекнул на готовность участвовать в войне против Украины и провести мобилизацию "по полному военному времени".

Позже стало известно, что белорусская военная колонна, которая уже выстроилась в селе Михайло-Коцюбинское на Черниговщине, отказывается двигаться в сторону Украины. Сейчас речь идет о нескольких сотнях единиц техники, среди которой "смерчи", танки, "пионы", БМП, БТР, бензовозы и автомобили с пехотой. Стало известно, что командиры войск "бегают по колонне и заставляют выполнять приказ".

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