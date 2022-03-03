Бесполетная зона над Украиной: Рада обратилась к международному сообществу

/ УНИАН

В четверг, 3 марта, Верховная Рада Украины призвала международное сообщество ввести бесполетную зону над территорией Украины.

Заседание парламента проводилось в закрытом режиме.

Речь идет о Постановлении об Обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Международному комитету Красного Креста, Европейскому парламенту, международным организациям и их парламентским собраниям, парламентам и правительствам иностранных государств по поводу срочной необходимости обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков (№7123).

Так, Верховная Рада Украины обращается к соответствующим организациям с требованием принятия всех необходимых мер с целью, в частности, немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины для защиты гражданского населения, объектов мирового культурного наследия, объектов критической инфраструктуры, повреждение которых может привести к катастрофе мирового уровня.

Также ВР призывает принять все необходимые меры для безотлагательного открытия гуманитарных (зеленых) коридоров для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей и обеспечения их безопасности в непосредственном сотрудничестве с МККК в соответствии с их мандатом по Женевским конвенциям 1949 года, а также поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским лицам для удовлетворения первоочередных потребностей людей в продуктах питания, одежде, средствах для оказания первой медицинской помощи.

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Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Напомним, Рада 3 марта поддержала обращение международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков и введении в Украину миротворческих сил ООН.

Также Верховная Рада обратилась к Генсек ООН с призывом посредничества в прекращении войны.