Верховная Рада требует от ООН ввести миротворцев в Украину

Миротворцы, ООН / Reuters

Верховная Рада 3 марта поддержала обращение международным организациям и их парламентским ассамблеям, иностранным парламентам и правительствам о срочном обеспечении защиты гражданского населения Украины от вооруженных нападений российских захватчиков.

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram отметила, что Верховная Рада требует от международного сообщества ввести в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года.

Также Верховная Рада обратилась к Генсек ООН с призывом посредничества в прекращении войны.

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе. Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

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