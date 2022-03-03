Оккупанты открыли огонь по мирным людям на блокпосте и вошли в Энергодар

Мэр города призвал жителей не выходить на улицу.
Российские оккупационные войска начали прорываться в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. До этого на блокпосте в город собрались мирные жители, которые не пропускали агрессора.
Мэр города сообщил, что враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения.
Он призвал людей не выходить из домов.
Напомним, ранее в Харьковской области российские оккупанты разбомбили село Яковловка Мерефянской общины. Вражеская авиация сбросила бомбы на населенный пункт вечером, 2 марта.
Также сообщалось, что российские военные силы оккупировали город Тростянец Сумской области. Захватчики начали проводить рейды по домам и хватать местных жителей, вытаскивая их на улицы.
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Автор: Сергей Коломиец