В Купянске после разговора с российскими оккупантами пропал депутат

Николай Маслий исчез после разговора с оккупантами / newsroom.kh.ua

Город Купянскв Харьковской области 27 февраля захватили оккупанты. В этом им помог мэр Геннадий Мацегора, которому прокуратура уже сообщила подозрение о госизмене.

1 марта люди вышли на митинг с украинскими флагами и пытались заблокировать проезд рашистам. Мирные жители выступили против оккупации города Россией. И сразу после этого депутат городского совета Николай Маслий исчез. Эту информацию подтвердили его коллеги, пишет Newsroom.

По словам местных жителей, Маслий исчез после разговора с оккупантами. Российские военные сначала отозвали его в сторону "поговорить". Затем начали стрелять и выпустили дымовые заряды.

После этого Маслия никто не видел уже более 8 часов. Установить его место пребывания пока невозможно.

Напомним, в Купянске люди с сине-желтыми флагами и боевым духом пели гимн Украины, выкрикивали украинские лозунги и объясняли оккупантам, кем на самом деле является Путин. Также они блокировали проезд рашистам и бросались под колеса вражеских автомобилей.

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