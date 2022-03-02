В Купянске после разговора с российскими оккупантами пропал депутат

Местный народный избранник разговаривал с военными РФ, затем они бросили дымовые заряды, и он исчез.
Город Купянскв Харьковской области 27 февраля захватили оккупанты. В этом им помог мэр Геннадий Мацегора, которому прокуратура уже сообщила подозрение о госизмене.
1 марта люди вышли на митинг с украинскими флагами и пытались заблокировать проезд рашистам. Мирные жители выступили против оккупации города Россией. И сразу после этого депутат городского совета Николай Маслий исчез. Эту информацию подтвердили его коллеги, пишет Newsroom.
По словам местных жителей, Маслий исчез после разговора с оккупантами. Российские военные сначала отозвали его в сторону "поговорить". Затем начали стрелять и выпустили дымовые заряды.
После этого Маслия никто не видел уже более 8 часов. Установить его место пребывания пока невозможно.
Напомним, в Купянске люди с сине-желтыми флагами и боевым духом пели гимн Украины, выкрикивали украинские лозунги и объясняли оккупантам, кем на самом деле является Путин. Также они блокировали проезд рашистам и бросались под колеса вражеских автомобилей.
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