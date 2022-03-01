Купянск встал против мэра и оккупантов: люди ложатся под вражескую технику

Местные жители блокируют проезд рашистам и даже бросаются под колеса вражеских автомобилей.
Город Купянск в Харьковской области временно захватили оккупанты на четвертый день войны – 27 февраля, но местные жители продолжают борьбу. Люди вышли на митинг с украинскими флагами и пытаются заблокировать проезд рашистам.
Они возмущены тем, что городской глава Геннадий Мацегора сдал город оккупантам. Мэра-предателя уже задержали, но рашистов еще не прогнали.
Утром 1 марта жители Купянска устроили митинг под стенами захваченного горсовета. С сине-желтыми флагами и боевым духом, горожане поют гимн Украины, выкрикивают украинские лозунги и объясняют оккупантам, кем на самом деле является Путин.
Также они блокируют проезд рашистам и даже бросаются под колеса вражеских автомобилей.
Напомним, за сдачу города оккупантам мэр Купянска получил подозрение в госизмене.
"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене", - написала Венедиктова.
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