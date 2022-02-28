Те, кто будет помогать оккупанту будут наказаны
За сдачу города оккупантам мэр Купянска получил подозрение в госизмене. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбуке.
"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене.
27 февраля Купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.
Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.
Каждого, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей земли ждет справедливое наказание", - сообщила Венедиктова.
Читайте такжеРоссийские войска обстреляли село на Черниговщине запрещенным оружиемНапомним, заявления на вступление в новосозданный интернациональный легион подали уже несколько тысяч граждан иностранных государств.
Иностранцы будут помогать украинцам бороться с российскими оккупантами, сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.