Мэр Купянска/ скриншот

За сдачу города оккупантам мэр Купянска получил подозрение в госизмене. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в Фейсбуке.

"Харьковская областная прокуратура оперативно и по закону отреагировала на действия мэра Купянска. Ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти и в государственной измене.

27 февраля Купянский городской голова предложил командованию вооруженных сил РФ оказать поддержку и материальное обеспечение оккупантам своего города. Мэр обеспечил захватчиков транспортом, жильем, горючим и едой.

Из-за его действий территория украинского Купянска вышла из административного подчинения органов государственной власти Украины.

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Каждого, кто сдает оккупантам хоть клочок нашей земли ждет справедливое наказание", - сообщила Венедиктова.

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Иностранцы будут помогать украинцам бороться с российскими оккупантами, сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.