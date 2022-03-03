"Враг боится обычных украинских крестьян": оккупанты полностью разбомбили село на Харьковщине

Оккупанты полностью разбомбили село на Харьковщине/ t.me/c/1329040526/346807

В Харьковской области российские оккупанты разбомбили село Яковловка Мерефянской общины.

Вражеская авиация сбросила бомбы на населенный пункт вечером, 2 марта, сообщили в МВД Украины.

"Враг так боится обычных украинских крестьян, что начал цинично уничтожать целые села. Бомбами разрушены, по меньшей мере, 30 частных домов, а также уничтожены частные автомобили, хозяйственные постройки. Ранения получили 7 человек, спасены из-под завалов 10 человек. К сожалению, 3 наших соотечественников погибли. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Последствия бомбардировки деревни под Харьковом / t.me/c/1329040526/346807

На месте работают 20 человек личного состава ГСЧС и 3 единицы спасательной техники.

Напомним, в ходе сегодняшнего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей России учить слова "репарация" и "контрибуция".

Глава государства заявил, что Украина не простит своих потерь - ни людей, ни инфраструктуры, и Россия обязательно все вернет нашей стране и каждому украинцу по отдельности.

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