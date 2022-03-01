"Все готово": Лукашенко намекнул на готовность участвовать в войне против Украины

Александр Лукашенко / Reuters

Александр Лукашенко заявил о том, что Беларусь пока не участвует в войне России против Украины.

Он уверяет, что Беларусь якобы прикрывает свои границы в направлении агрессии РФ вертолетами и несколькими самолетами.

"Россияне проводят операцию, но еще хирургически… Мы прикрываем свои границы в этом направлении, но не личным составом РФ, а вертолетами и несколькими самолетами. Они будут там, пока я не скажу президенту РФ, что они мне не нужны. Пока я не выставлю там еще 5 тактических групп", - говорит белорусский диктатор.

Вместе с тем он уверяет, что якобы еще ни одно подразделение армии РБ не выведено из своей части.

"Не надо кричать, что мы из Витебска или откуда-то будем заходить в Украину. Это не наша задача. Я еще прошу Путина, чтобы он нам помог… Я не вывел ни одну часть Вооруженных Сил из мест постоянной дислокации. Они готовы. Все готово. И если необходима мобилизация, мы вывернем все списки. За 2-3 суток мы мобилизуем по полному военному времени все подразделения, которые нужно мобилизовать", - добавил Лукашенко.

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Напомним, в СНБО не исключают ответный удар по территории Беларуси. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов.

Он отметил, что для этого шага нужно решение главнокомандующего. Данилов подчеркивает, что на данный момент идет уничтожение вражеской техники на территории Украины.