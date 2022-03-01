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В СНБО не исключили возможность превентивного удара по Белоруси

1 марта 2022, 17:50

Все зависит от решения главнокомандующего.

Данилов
Данилов / УНИАН

В СНБО не исключают ответный удар по территории Беларуси. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов.

Чиновник заявил об этом во время марафона единых новостей, сообщают РБК-Украина.

Он отметил, что для этого шага нужно решение главнокомандующего. Данилов подчеркивает, что на данный момент идет уничтожение вражеской техники на территории Украины.

"Но если нашим главнокомандующим будет принято решение, то это будет сделано", - ответил он на вопрос о предупреждающем вторжение техники ударе по объектам на территории Беларуси.

Ранее Главред писал, что белорусские войска зашли на территорию Черниговской области Украины.

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