Белорусские войска зашли на территорию Украины

Военные Беларуси зашли в Украину / Фото Reuters

Белорусские войска зашли на территорию Черниговской области Украины. Об этом заявил представитель регионального управления сил терробороны "Север" Виталий Кириллов, пишет Суспільне.

Тем временем глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус заявил, что все выезды из Чернигова заминированы.

"Уважаемые друзья. Для особо недогоняющих. Все выезды из города заминированы. Заминированы - это значит, что там мины, и можно на них взорваться. Чернигов готов к обороне. Не подвергайте себя и своих близких опасности. Оставайтесь дома или в объектах укрытия", — призвал Чаус местных жителей.

По его словам, оккупанты притворяются украинскими военными и просят помочь: навести понтон, дать координаты, помочь техникой, рассказать о состоянии дорог.

Чаус призвал не помогать врагу. Выполнять нужно лишь команды, которые исходят от проверенных источников.

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В области также разработали систему мотивации для защитников города:

150 000 грн - за сожженный БТР;

200 000 грн – за БМП;

250 000 грн – за танк;

300$ - за каждого убитого или плененного русского оккупанта.

Как сообщал Главред, вчера Центр оборонных стратегий сообщил, что остается высокой вероятность вторжения белорусских войск на территорию Украины.

Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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