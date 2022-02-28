Остается высокой вероятность нападения войск Лукашенко на Украину – ЦОС / Reuters

Остается высокой вероятность вторжения белорусских войск на территорию Украины, сообщает Центр оборонных стратегий.

"В настоящее время участие Беларуси в войне против Украины состояло из предоставления территории для вторжения войск РФ и осуществления ракетных обстрелов и ударов авиации по украинским городам и инфраструктуре. Несмотря на заявления Лукашенко о соблюдении нейтралитета, этот риск будет стабильно высоким, учитывая полную зависимость диктатора от решений Кремля и отсутствие каких-либо успехов войск агрессора".

Относительно первого раунда украинско-российских переговоров аналитики отмечают следующее: одним из последствий проведения переговоров между Украиной и РФ по прекращению военной агрессии Кремлем было нанесение ракетного удара по Киеву через минуты после завершения встречи.

О других результатах в дипломатическом измерении станет известно впоследствии после формирования и доведения до РФ украинской позиции.

Надеемся, что это произойдет с усилением практической помощи стратегическими партнерами. Учитывая негативный опыт Минских договоренностей, основным эффективным инструментом переговоров с РФ остаются ВС Украины, подчеркнули в ЦОС.

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Война РФ против Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.