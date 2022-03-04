Секретарь СНБО о прямом участии Беларуси в войне: сейчас этого нет, но наши военные готовы

Данилов / Фото Reuters

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас не наблюдается прямого участия в Беларуси в российско-украинской войне.

Но наши военные готовы к такому развитию событий, заявил он в эфире телемарафона единых новостей, пишет "РБК Украина".

"На сегодняшний день этого нет. Но если это произойдет, то наши военные будут к этому готовы. Сегодня мы этого не видим, но мы готовы к такому развитию событий", - сказал Данилов.

Читайте такжеВ Беларусь из Украины свозят трупы оккупантов-чеченцев: в Мозыре забиты все моргиРанее мы писали, что на территории Беларуси, в лесистой местности по ту сторону украино-белорусской границы, размещена 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

Читайте также: