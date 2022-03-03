Десантники идут в отказники: военные Беларуси не хотят воевать против Украины

/ УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают оборону и удерживают свои позиции на всех направлениях.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, на Волынском направлении ВСУ удерживают определенные рубежи.

Отмечается, что на территории Беларуси, в лесистой местности по ту сторону украино-белорусской границы, размещена 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь. По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.

Добавим, что белорусская военная колонна, которая 1 марта зашла в село Михайло-Коцюбинское Черниговской области, отказывается двигаться дальше по Украине, пишет издание zn.ua, со ссылкой на источники.

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Отмечается, что в колонне — несколько сотен единиц техники. Среди них танки, РСЗО "Смерч", самоходные установки "Пион", БМП, БТР, бензовозы и грузовики с пехотой. Сообщается, что командиры вынуждают военных в колонне выполнять приказ.

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Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.