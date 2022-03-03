Уничтожили колонну оккупантов: в ГУР показали видео с зачисткой Гостомеля

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В Гостомеле Киевской области спецназ Главного управления разведки Минобороны разгромил вражескую колонну.

В результате атаки ВСУ были уничтожены боевые машины десанта противника.

Продолжается бой за контроль над Гостомелем в районе местного стеклозавода.

Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

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Ранее сообщалось, что элитный спецназ украинской армии Силы специальных операций захватили "кадыровскую" технику.

"Военный спецназ (ССО) сделали утренние селфи на фоне захваченной "кадыровской" техники. Бородачи-чучмеки, как уже не раз доказывалось, самые обычные трусы. А теперь еще и боятся ночью отойти в туалет и писают прямо в дорогие штанишки", – говорится в сообщении.