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Войска РФ продолжили ночные обстрелы мирных кварталов - свежие данные Генштаба на утро 3 марта

3 марта 2022, 07:34

Восьмые сутки украиинский народ героически противостоит российским оккупантам.

военные россии, беларуси
Оперативная обстановка на фронте на утро 3 март / Reuters

В Генштабе Украины предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

При этом, Вооруженные Силы Украины продолжают стойко защищать определенные рубежи и контратаковать, а также блокировать силы оккупантов по разным направлениям.

В частности, на Волынском направлении противник продолжает проводить демонстрационные действия вдоль государственной границы.

На Полесском - пытается совершить наступательные действия в районе населенных пунктов Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов. Также говорится о дальнейшем развертывании полевых логистических лагерей в районах Бородянки, Катюжанки и Гавронщины.

На Северском направлении российские оккупанты, не преуспевая в украинских городах Чернигов, Нежин и Сумы, Лебедин и Ахтырка, избегая боевых столкновений с ВС Украины, пытаются добраться до северных окраин Киева. Вражеские части и подразделения сосредоточились в районах населенных пунктов Барышевка, Новая Басань, Любеч.

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Читайте такжеРоссийская армия намеренно атакует гражданские объекты в Украине - Байден"Частью сил в БТГр из состава 200 омсбр 14 АК Северного флота ВС РФ, фактически потерявшей боеспособность, осуществляет перегруппировку и пытается наступать в направлении Бровары и Киев", - отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении враг проводит наступательную операцию в районах населенных пунктов Золочев, Харьков, Балаклея, пытается продолжить наступление в направлении Лозовой, катастрофически нуждается в пополнении утраченной техники и личного состава.

В Донецком направлении оккупанты из состава 1 и 2 АК при поддержке артиллерии продолжают наступательные действия в районах населенных пунктов Новый Айдар, Волноваха и Мариуполь. Оккупант пытается захватить Мариуполь и выйти на административную границу Донецкой и Луганской областей противник.

На Таврическом направлении противник после перегруппировки и ввода части оперативных резервов, сосредоточил основные усилия на направлении Николаев – Вознесенск.

В Черноморской операционной зоне корабельные группы Черноморского флота продолжают вести огонь по гражданским кораблям и захватывать в плен моряков.

Кроме того, часть сил противника продолжает действия в районах населенных пунктов Энергодар, Васильевка, Токмак, Новопетровка. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов из состава 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии ВС РФ продолжает наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя. Для обеспечения дальнейшей высадки тактического воздушного десанта из состава 10 отдельной бригады специального назначения ВС РФ в районе населенного пункта Баловное захватчик взорвал малочисленный десант, который был уничтожен.

В акватории Черного моря наблюдается движение десантного отряда ЧФ РФ в составе четырех крупных десантных кораблей в сопровождении трех ракетных катеров в направлении Одессы.

"Киев и другие города Украины восьмой день подряд страдают от ракетно-бомбовых ударов противника", - отметили в Генштабе.

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