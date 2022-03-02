Оккупанты пытаются заблокировать Киев и Мариуполь - свежие данные Генштаба на утро 2 марта

Украина героически сопротивляется российским оккупантам / Фото Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежие данные о том, что происходит на фронтах страны по состоянию на 06.00 среды, 2 марта. Сегодня - седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению.

На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

В Житомирской области находятся до трех БТГр из состава 5-й общевойсковой армии.

На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока.

"Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал", - говорится в сообщении Генштаба.

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Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм.

"Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении российский агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.

Читайте такжеСначала - только над Киевом и западом: в США допускают обеспечение бесполетной зоны над УкраинойНа Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка.

После перегруппировки оккупанты продолжают передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.

В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

"Противник коварно продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры с целью устрашения гражданского населения, которое мужественно бок о бок с Вооруженными Силами Украины сопротивляется. Моральный дух противника и их воля к победе стремительно снижаются благодаря устойчивой обороне наших войск. Оккупанты имеют потери по всем направлениям", - добавили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал Главред, утром 2 марта в Харькове слышны взрывы в районе возле танкового завода.

Накануне танковое училище в Харькове подверглось авиаударам. Пожар продолжается еще с полуночи.

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