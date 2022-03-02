В Харькове после авиаудара горит танковый завод: детонируют снаряды

В Харькове горит танковый завод / Скриншот

В Харькове слышны взрывы в районе возле танкового завода.

Отмечается, что там детонируют снаряды.

Читайте такжеВ Купянске после разговора с российскими оккупантами пропал депутатКак сообщает Оперативный ВСУ в Telegram, накануне танковое училище в Харькове подверглось авиаударам. Пожар продолжается еще с полуночи. Теперь там взрываются боевые снаряды.

Напомним, этой ночью появилась информация о том, что в Харькове высадился российский десант. Возле военного госпиталя прошли бои. Жертв среди украинских сил нет.

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Тем не менее, на данный момент, в СБУ и СБ Харькова информацию о высадке воздушных войск не подтвердили.

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