В Харькове прошли бои у военного госпиталя: высадку десанта не подтверждают

Харьковская ОГА после попадания ракеты / ГСЧС Украины

Верховная Рада сообщила, что в Харькове высадился российский десант, который напал на госпиталь. Там начались бои. Потерь среди украинских сил нет.

"В Харькове высадился российский десант. Оккупанты напали на госпиталь - Военно-медицинский клинический центр Северного региона. Между захватчиками и украинскими защитниками начался бой", - сказано в сообщении ВР в Telegram.

Читайте такжеВраг оккупировал Херсон: захвачены ж/д вокзал и речной порт, в городе сотни погибшихПо состоянию на 06:00 2 марта глава областной полиции Харькова Владимир Тимошко подтвердил в комментарии Суспильному информацию о бое возле военного госпиталя. Он также добавил, что потерь среди украинских военных нет.

Но, по его словам, на данный момент ситуация возле госпиталя под контролем, охрану ужесточили.

Кроме того, на данный момент спикеры СБУ и СБ Харькова не подтвердили информацию о высадке российского десанта.

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Напомним, накануне российские войска разбомбили Харьков. На центральной площади снаряды попали в здание ОГА, там свыше десятка жертв под завалами. Вражеская ракета попала в правое крыло облгосадминистрации - половина здания разрушена.

Также поздно вечером в районе аэропорта Чугуево произошел мощный взрыв. В это же время оккупанты обстреляли жылые дома.

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