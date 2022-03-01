ВСУ получили десятки комплексов Javelin и NLAW

Еще одна партия техники от иностранных партнеров поступила в Украину 1 марта.

Как сообщил черниговский Орган оперативного командования "Север", ВСУ получили от партнеров десятки комплексов Javelin и NLAW. Техника уже ждет своего времени.

"Спасибо нашим иностранным партнерам за поддержку и позицию. Готовим подарки захватчикам",– отметили на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

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