Враг стремительно теряет свои войска и технику

Украинцы голыми руками отобрали танк у оккупантов / t.me/Zhyvytskyy

Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

Уничтожены и повреждены 29 самолетов и столько же вертолетов, танков ликвидировано 198, ББМ – 846, артиллерийских систем – 77, средств ПВО – 7, РСЗО - 24, цистерн с ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3, 2 катера и 305 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что подсчет данных усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра. Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.

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