В Харьковскую ОГА попала вражеская ракета – половина здания разрушена

Харьковская ОГА после попадания ракеты/ ГСЧС Украины

Оккупанты утром во вторник, 1 марта, обстреляли майдан свободы в Харькове. Вражеская ракета попала в правое крыло облгосадминистрации – половина здания разрушена.

Как видно из видео, обнародованного в сети, ракета попала в ОГА в 08:01.

В ГСЧС Украины отметили, что оккупанты обстреляли центральную часть Харькова.

"Безумные" освободители " уже не скрывают, что их авиаудары осуществляются именно по гражданскому населению. Пока враг цинично и демонстративно поливает ракетами центральную часть Харькова – центр первой столицы нашей многострадальной Украины", – написали в ГСЧС.

По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, противник обстрелял центр города из "Градов" и крылатых ракет.

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"Сегодня враг коварно начал обстрелы центра Харькова и жилых массивов из "Градов", а также крылатых ракет. Поразил площадь перед облгосадминистрацией. Сейчас подсчитываем жертвы среди гражданского населения. Ему ничего иначе не остается, как вот так коварно совершать военные преступления. Потому что наша армия сильная, мы стоим на позициях. Фактически его наступательные ресурсы уже исчерпаны. Победа будет за нами", – отметил Синегубов.

По предварительной информации, кроме здания ОГА в Харькове также есть попадания в оперный театр, филармонию и часть жилого массива (в основном 4-5 этажные жилые дома).

По предварительной информации, в результате попадания ракеты в Харьковскую ОГА шесть человек пострадали, из них один ребенок. Число погибших уточняется.

Площадь Свободы в Харькове, где расположено здание ОГА, по величине является одной из крупнейших центральных площадей города в мире. Так, в Европе она шестая по своей величине, а в мире – двенадцатая.

Под площадью находятся две станции метро – "Университет" Салтовской линии и "Госпром" Алексеевской линии, которые горожане используют как укрытие. Кроме этого, на площади расположен главный корпус Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. К счастью, в момент попадания ракеты в ОГА в расположенном неподалеку университете не было студентов.

Также на площади стоял пункт "Всё для победы", где волонтеры проводили сбор помощи для украинских воинов. По словам местных жителей, никто из волонтеров в результате обстрела не погиб.

Ранее сообщалось, что Россия обстреливает ракетами мирные районы Харькова. Жертвы среди местного населения пошли на десятки человек.

Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска также начали взрывать подстанции, которые обеспечивают город электроэнергией. Он отметил, что часть районов Харькова уже остались без электроэнергии и, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением, теплоснабжением.

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