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Россия обстреливает мирные районы Харькова: жители города публикуют кадры разрушений

28 февраля 2022, 17:13

Российские войска наносят ракетные удары по жилым кварталам города.

Дом на микрорайоне Горизонт / Соцсети

Россия, которая атаковала Украину войной, обстреливает ракетами мирные районы города Харьков. Разрушения публикуют местные жители в социальных сетях.

На кадрах - микрорайон Горизонт.

Большая Рогань

Кадры с квартиры одного из районов города. Человеку в дом попала ракета.

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В Государственной службе чрезвычайных ситуаций заявили, что после последнего обстрела в Харькове в больницы попал 31 человек. У людей ранения разной степени тяжести. Одна женщина умерла. За минувшие сутки после российских обстрелов в больницы попали 44 человека. Семь людей умерли.

Обстрелы не прекращаются даже несмотря на то, что сейчас идут переговоры между делегациями Украины и России по ситуации с войной. В Минобороны РФ говорят, что Москва, дескать, не обстреливает гражданскую инфраструктуру, а, дескать, наносит удары по военным объектам.

Кадры, приведенные выше, отчетливо показывают, что российские заявления не соответствуют действительности.

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новости Харькова война России и Украины
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