Оккупанты начали взрывать подстанции электросети в Харькове – мэр

Городской глава Харькова Игорь Терехов заявил, что российские войска продолжают обстреливать его город, начали взрывать подстанции, сообщил он журналистам, пишет УП.

"Сейчас идет обстрел, уже больше 87 домов пострадали, есть люди, которые оказались под завали – сейчас мы ликвидируем эти завалы.

Сейчас начали взрывать наши подстанции, которые снабжают нас электроэнергией. Часть районов Харькова уже отключены от электроэнергии, остались без электроэнергии и, соответственно, возникают проблемы с водоснабжением, теплоснабжением.

Поэтому могу вам сказать, что сегодня произошло в городе Харькове и происходит – это геноцид. Это не операция, а война на уничтожение народа….

Это преступление перед всем миром".

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Мэр отметил, что коммунальные службы восстанавливают системы города после разрушений. Комендантский час начинается в 16:00 – а днем волонтеры развозят еду и воду.

Напомним, жительница Харьковской области коктейлем Молотова сожгла вражеский бронетранспортер.

"На Харьковщине барышня сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова Лошадь на скаку это уже атстой... Будь, как женщина из Харькова!" – отметили ее действия в Сухопутных войсках Украины.

Также, как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, в Буче местные жители помогли украинским войскам в борьбе с оккупационными российскими силами.

"Кстати, присоединились к борьбе с врагом местные жители. Часть российских боевых машин десанта, российских десантников сожгли коктейлями Молотова прямо в Буче", - подчеркнул советник главы ОП.