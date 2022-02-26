В Харьковской области женщина коктейлем Молотова сожгла вражеский БТР

Женщина в Харьковской области сожгла российский БТР / Пресс-служба Сухопутных войск Украины

Жительница Харьковской области метнула коктейль Молотова в бронетранспортер Российской Федерации, которая ведет наступательную военную операцию против Украины.

Как сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook, женщина самостоятельно сожгла БТР российских агрессоров, используя для этого коктейль Молотова.

"На Харьковщине барышня сожгла БТР орков с помощью коктейля Молотова Лошадь на скаку это уже атстой... Будь, как женщина из Харькова!" - отмечается в сообщении.

Напомним, в ВСУ сообщили, что российские войска в Черниговской области на подъездах к городу сливали горючее, чтобы не идти на фатальное столкновение с украинскими войсками. Их боевой дух падает.

При этом жители Ични без оружия не пропустили россиян.

В Сумской области оккупантов также встретили коктейлями Молотова.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что Чернигов и Сумы находятся под контролем Украины. В настоящее время противник взял оперативную паузу из-за серьезных потерь в боях с украинскими войсками. В западной части Киева они концентрируют свои силы, однако по ним работает артиллерия ВСУ. Российские военные массово сдаются в плен.