На Черниговщине безоружные местные жители выгнали из города оккупантов РФ

Российская армия / Reuters

В Черниговской области российской оккупанты на подъездах к городу самостоятельно сливают горючее. Их уныние растет.

"На Черниговщине местные жители сообщают, что оккупанты на подъезде к городу специально сливают горючее из бензобаков чтобы не идти на фактически гарантированное уничтожение Вооруженными Силами Украины. Разочарование оккупантов растет почасово!",- пишет пресс-служба Сухопутных войск.

В свою очередь жители Ични в Черниговской области без оружия не пропустили российских оккупантов.

Видео с действиями местных жителей выложил телеграмм-канал Оперативный ВСУ.

"Вслед будущему украинскому чернозему женщина-автор видео сказала только: "Убегают суки", - добавлено в описании.

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Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова".

"Горячий прием" путинским войскам устроили жители поселка городского типа Недгрилайлов.

Отметим, что по городу прошла колонна российской оккупационной техники. Это фиксировали местные жители на мобильные устройства.

В какой-то момент бензовоз РФ подвергся атаке "коктейлями Молотова". Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.