На Сумщине местные жители забросали колонну оккупантов "коктейлями Молотова"

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В Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова".

"Горячий прием" путинским войскам устроили жители поселка городского типа Недгрилайлов.

Отметим, что по городу прошла колонна российской оккупационной техники. Это фиксировали местные жители на мобильные устройства.

В какой-то момент бензовоз РФ подвергся атаке "коктейлями Молотова". Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что город Ахтырка в Сумской области, солдаты украинской армии полностью отбили у русских оккупантов.

Также сообщалось, что в Сумской области "заблудилось" еще несколько российских оккупантов. Они стоят просто на дороге, у них кончилось топливо для заправки.