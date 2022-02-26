Украинские войска на Сумщине отбили у оккупантов Ахтырку / Reuters

Город Ахтырка, что на Сумщине, солдаты украинской армии полностью отбили у русских оккупантов. Об этом сообщает "Суспильне.Сумы" со ссылкой на заявление советника руководителя Сумской военной администрации Алены Бояриновой.

Читайте такжеРоссийские оккупанты стали лагерями под Сумами - Сумская ОГА

Напомним, ранее в Сумской областной военно-гражданской администрации сообщили, что в Сумах ведутся уличные бои. Поэтому горожан людей просят не выходить из домов или укрытий.

Также сообщалось, что в Сумской области "заблудилось" еще несколько российских оккупантов. Они стоят просто на дороге, у них кончилось топливо для заправки.

Другие новости: