В Чернигове атаковали здание СБУ - оно горит

В пятницу, 25 февраля, в Чернигове в здание областного управления СБУ попали 2 снаряда. В результате оно воспламенилось.

"В здание областного управления СБУ в Чернигове попали 2 снаряда. Сейчас здание горит", - говорится в сообщении "Суспільне.Чернігів".

Читайте такжеПолеты авиации и стрельба: часть людей не смогли сесть в эвакуационный поезд "Киев-Львов"Также по данным секретаря Черниговского горсовета Александр Ломако, в городе в микрорайоне ЗАЗ и на улице Летной могут быть перебои со светом.

"Враг попал в линию электропередач. Сейчас особенно опасно выходить во двор в районах Рокоссовского, 1 Мая и других улиц", - написал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.