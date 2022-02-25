Оккупанты вошли в Херсон - ХОДА

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ВСУ потеряли контроль над переправой к Херсону.

"Уважаемые жители Херснонщины. Вынужден сообщить о том, что после ожесточенных боев. Враг со значительными потерями преодолел защиту города...", - говорится в сообщении ХОДА.

Местные власти призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

"Руководство области прикладывает максимум усилий для поддерживания правопорядка та сохранения человеческих жизней. Ситуация остается напряженной, но мы обещаем сделать все для ее урегулирования", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Харькове призвали людей прятаться – предупреждают о приближении бомбардировщиковТакже ведется постоянный мониторинг ситуации и вся важная информация будет предоставлена населению через официальные источники.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал российского президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Владимир Зеленский.

Также мэр столицы Украины Виталий Кличко призвал жителей Киева не выходить из домов или укрытий, поскольку Киев вступил в фазу обороны. Об этом киевский градоначальник рассказал во время экстренного брифинга.